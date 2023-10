"Presto arriverà in aula una proposta di legge di cui sono il primo firmatario, ma sottoscritta da consiglieri di tutti i gruppi della maggioranza, con la quale chiediamo alla Regione Lazio di erogare, annualmente, un contributo economico da destinare ai Comuni del territorio laziale che ospitano, con spese a carico proprio, gli uffici del Giudice di Pace". Lo scrive in una nota il consigliere regionale del Lazio di Forza Italia, Cosmo Mitrano.

"Il nostro obiettivo - aggiunge Mitrano - è valorizzare e tutelare la giustizia di prossimità anche alla luce dell’ultima riforma nazionale in materia di Giustizia che ha visto aumentare notevolmente le competenze del Giudice di Pace, rendendolo di fatto un Tribunale. La nostra proposta ha completato il suo iter nelle Commissioni Affari Costituzionali e in Bilancio, ora manca un ultimo passaggio, sempre nella Commissione Affari istituzionali, prima di arrivare in aula. Con questa legge si supportano i Comuni e si tutela la giustizia sui territori . Una giustizia più efficiente rafforza la legalità nel Lazio".