Per il Giubileo l'obiettivo "per il sottopasso di piazza Pia è di aprire i cantieri già entro giugno". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, aggiungendo: "È stata una riunione molto positiva. Grazie anche agli interventi legislativi introdotti nel decreto Pnrr 3, che consentono l'accelerazione e la semplificazione delle procedure di gara sugli interventi più importanti, saremo in grado di aprire i cantieri prima del previsto".