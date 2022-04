“Il tema è molto delicato e purtroppo coinvolge in modo piuttosto rilevante la Toscana - afferma Elena Meini, Consigliere regionale della Lega -menzionando l’odierna Giornata mondiale dedicata alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Una ricorrenza - prosegue il Consigliere - che deve favorire determinate riflessioni su una tematica che viene posta alla giusta ribalta, solamente quando avvengono fatti luttuosi in ambito lavorativo. Invece la questione è talmente rilevante e dalle tante sfaccettature a livello umano, che bisognerebbe analizzarla ed affrontarla costantemente con la massima determinazione. Da parte nostra - conclude la rappresentante della Lega - mi preme ricordare la proposta di Legge denominata “Mai soli” che intende regolare un sistema di sostegno mensile per tutti i minori toscani che hanno perso un genitore a seguito di un infortunio sul posto di lavoro, fino al compimento della maggiore età; un piccolo, ma significativo contributo, che riteniamo doveroso per chi ha avuto la sventura di ritrovarsi orfano, dopo un drammatico episodio capitato ad un genitore mentre lavorava”.