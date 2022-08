"Pensavamo di averle viste davvero tutte durante questa dissennata campagna elettorale che il Partito Democratico sta portando avanti, ma questa batte ogni record: il candidato dem al Senato, Tommaso Nannicini, in un tweet, parlando della propria candidatura all'uninominale nel collegio Pistoia-Prato-Mugello, inneggia alla 'Linea Gotica', la poderosa opera difensiva fortificata costruita dall'esercito nazista nell'Italia centro-settentrionale durante le fasi finali della campagna d'Italia, nella seconda guerra mondiale. Roba da non credere, il PD è il partito delle contraddizioni, si professa progressista, anti-fascista e di area centro-sinistra moderata poi annovera tra i propri esponenti degli anti-semiti, dei pistoleri facili da far west e in ultimo anche apologeti e nostalgici del nazismo hitleriano". Lo scrive in una nota il consigliere regionale del Lazio della Lega, Daniele Giannini. "E pensare che negli scorsi giorni i dem - prosegue - nella persona, ad esempio, del deputato Pd Filippo Sensi, avevano attaccato ignobilmente il centro-destra puntando il dito sia sul coordinatore regionale della Lega, Claudio Durigon, per la vecchia vicenda del Parco Mussolini a Latina, ampiamente superata, e sia sulla consigliera regionale di FDI, Chiara Colosimo, per l'assurda questione di una foto in cui apparve dinanzi al ritratto dell'antico leader politico romeno Codreanu, risalente a un decennio fa. Il problema invece il PD ce lo ha, ora e adesso, perché sempre più candidati scelti per rappresentare i cittadini al Parlamento Italiano, di giorno in giorno, si stanno coprendo di ridicolo e stanno facendo scoprire davvero le carte su che cosa è e chi sono gli esponenti del principale partito del centro-sinistra oggi. Letta prenda una posizione chiara su quanto scrive Nannicini e faccia sapere ai suoi elettori - conclude Giannini - se nelle file del Pd alla Camera e al Senato rischiano di vedersi rappresentati, a questo punto, da altri personaggi particolarmente truculenti o da fiancheggiatori nazionalsocialisti o da pericolosi anti-semiti".