Per iniziare i lavori della Gronda di Ponente a Genova “manca solo la firma del ministro: il progetto di Autostrade c'è, le aree sono pronte, gli espropri sono tutti fatti. Possiamo solo aspettare quella firma”. Lo annuncia Marco Bucci, sindaco di Genova, al Sole 24 Ore. “Penso a una città integrata col porto e viceversa. Per lo scalo prevediamo, oltre alla nuova diga foranea, circa 600 milioni di investimenti sui moli e altri 600 per il nuovo bacino di Sestri Ponente”, aggiunge il primo cittadino ligure.