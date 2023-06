>“Riguardo al Garante dei detenuti, è normale che il suo lavoro primario sia quello di monitorare le condizioni dei carcerati, ma, da parte nostra, riteniamo che sia fondamentale supportare adeguatamente gli agenti della Polizia Penitenziaria, sottoposti a continue violenze sia fisiche che verbali da parte dei reclusi-afferma Marco Casucci, Consigliere regionale della Lega.” “E’ innegabile che le carceri toscane risentano delle problematiche presenti un po' in tutta Italia, ma per scongiurare, ad esempio, il sovraffollamento, sarebbe importante che i delinquenti stranieri scontassero la pena negli istituti del loro Paese-prosegue il Consigliere.” “Insomma, riguardo alla relazione del Garante, il nostro giudizio è complessivamente negativo, pur apprezzandone l’impegno; lo ribadiamo, è necessaria maggiore e continua attenzione, anche da parte sua, nei confronti di chi, come i poliziotti penitenziari, per mantenere l’ordine, rischiano, purtroppo, sovente addirittura la propria incolumità-conclude il rappresentante della Lega.”