"La Firenze-Pisa-Livorno - affermano Giovanni Galli ed Elena Meini, Consiglieri regionali della Lega - è una vera e propria vergogna per la nostra Regione, stante gli atavici disagi a cui sono sottoposti quotidianamente gli utenti che la percorrono. Negli anni, infatti l'inefficiente tandem di gestori formato dalla Regione e dalla Città metropolitana, non è mai riuscito, in modo adeguato e continuativo, a rendere percorribile e sicura un'arteria che è sicuramente strategica. Ora verranno messi a disposizione oltre trenta milioni di euro per una serie d'interventi e si guarda, poi, come un elemento salvifico per il bene della superstrada, etichetta che mal s'addice alla Fi-Pi-Li, la costituzione della società Toscana Strade, la cui nascita, peraltro, non appare così vicina nel tempo. Intanto si parla di renderla a pagamento, quantomeno per i mezzi pesanti; un'ipotesi che rispediamo al mittente, considerando anche le difficoltà economiche che la pandemia sta creando pure agli autotrasportatori. Insomma - concludono Giovanni Galli ed Elena Meini - sinceramente, con tutto il rispetto, noi non ci fidiamo granchè dell'accoppiata Giani-Nardella: cosa ne pensano gli automobilisti che utilizzano la predetta strada?"