“Da più parti - afferma Giovanni Galli, Consigliere regionale della Lega e membro della Commissione Sanità - si segnalano notizie riguardanti una palese diminuzione delle Usca, ovvero quel team creato ad hoc per assistere a domicilio pazienti Covid, che hanno pure l’importante compito di vaccinare, ad esempio, gli anziani ospiti delle nostre Rsa. Ebbene - prosegue il Consigliere - ci risulterebbe che, stante la riduzione di queste unità speciali, l’attività di vaccinazioni nelle predette strutture sanitarie sia sospesa dal primo aprile.” “Un fatto grave ed inaccettabile su cui chiederemo immediate spiegazioni all’Assessore Bezzini. Vogliamo, infatti sapere perché si sia deciso, nonostante la pandemia non sia finita, di tagliare pesantemente il numero delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale, considerato, poi che tale decisione si riflette negativamente su un servizio fondamentale come quello relativo alla necessaria attività di somministrazione della quarta dose a persone fragili come coloro che risiedono nelle Rsa”, conclude Galli.