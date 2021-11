“Sinceramente - afferma Giovanni Galli, Consigliere regionale della Lega - sono rimasto molto amareggiato nello scoprire che l’edizione del 2022 del Giro d’Italia non preveda nemmeno una tappa in Toscana.” “Una scelta sbagliata-prosegue il Consigliere-la quale penalizza i tanti appassionati di ciclismo che vivono in una terra dove, tra l’altro, diverse squadre fanno la preparazione in vista delle gare e che ha dato i natali a molti campioni di questo amatissimo e popolare sport. Da sportivo, dunque non posso, quindi, che esprimere il mio totale disappunto e mi chiedo se si poteva evitare, magari con un impegno maggiore a livello istituzionale, questa che appare come una palese lacuna. Un vero peccato, dunque - conclude il rappresentante della Lega - vedere la nostra Regione, assolutamente non considerata dagli organizzatori della storica corsa italiana; lo ribadiamo, si poteva fare di più per scongiurare il fatto di non vedere i “girini” attraversare le nostre splendide zone?”