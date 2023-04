“La “premiata ditta” Giani – Bezzini, che appare sempre più in confusione nell’affrontare le problematiche della sanità regionale, se ne inventa un’altra e tira fuori dal cilindro la figura del supervisore per le liste d’attesa - interviene Giovanni Galli, Consigliere regionale della Lega e membro della Commissione Sanità – un ruolo che, a loro dire, dovrebbe rappresentare la “svolta” risolutiva ma che invece, secondo noi, finirà vittima di quelli che sono i limiti strutturali del sistema sanitario toscano, un po’ com’è accaduto ai “bed manager”, oggi costretti a veri e propri giochi di prestigio per far fronte alla carenza di posti letto e ad un turnover sempre più sbilanciato”.



“La sensazione è che la Giunta regionale vada avanti a tentativi senza una strategia ben delineata, tanto che si va a sovraccaricare ulteriormente i medici di medicina generale aumentando il numero di pazienti assistibili, in un quadro in cui, come emerso dai nostri sopralluoghi in tante strutture regionali, una delle problematiche principali è proprio la carenza della medicina territoriale e della sua funzione di filtro per gli ospedali – prosegue il Consigliere – siamo convinti che non serva tanto l’ennesima figura coordinatrice ma piuttosto inserire personale operativo che possa andare a migliorare la qualità del lavoro e del servizio all’interno delle strutture sanitarie”.



“La sensazione è che Giani e Bezzini non sappiano cosa inventarsi per far fronte alla situazione emergenziale della Sanità regionale; in tal senso siamo molto preoccupati per un peggioramento del quadro generale nel breve periodo, quantomeno fintanto che non entreranno in funzione le strutture intermedie e si raggiungano livelli ottimali di personale in tutti i settori e su tutto il territorio – conclude Galli – il nostro consiglio spassionato è quello di ascoltare, come abbiamo fatto noi, chi sta in prima linea e vive quotidianamente le problematiche della sanità regionale, e che magari, siamo sicuri, ha anche qualche buon consiglio da dare".