"A mali estremi, estremi rimedi - afferma Giovanni Galli, Consigliere regionale della Lega e membro della Commissione Sanità - commentando le dichiarazioni del Provveditore della Misericordia di Firenze che annuncia come, da ottobre, verrà sospeso il servizio notturno delle ambulanze." "E', purtroppo, la naturale conseguenza - prosegue il Consigliere - del completo, reiterato e colpevole disinteresse da parte del Presidente Giani che, da una parte, durante rievocazioni o eventi vari non lesina di ricordare la storicità e la rilevanza di queste associazioni, ma, poi, non fa nulla di concreto per sostenere adeguatamente chi, pure durante la pandemia, è stato fondamentale nel supportare il prossimo. Il caro carburanti, i considerevoli aumenti delle materie energetiche, rimborsi, peraltro non congrui, che tardano ad arrivare - precisa l'esponente leghista - sono fattori che stanno mettendo in grossa difficoltà le Misericordie ed in generale tutto il Terzo Settore. Insomma - conclude il rappresentante della Lega - esortiamo chi governa la Regione ad essere, finalmente, maggiormente responsabile nei confronti di donne ed uomini che, quotidianamente, con grande umanità ed impegno, si adoperano per cercare di lenire la sofferenza altrui".