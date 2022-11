"Per sua stessa ammissione, l'Assessore Bezzini rileva che sarebbe stato necessario assumere centotrenta medici per i Pronto Soccorso toscani, ma, alla fine, solo sessanta sono risultati idonei-afferma Giovanni Galli, Consigliere regionale della Lega e membro della Commissione Sanità. La maggior parte di loro, sono specializzandi ed obiettivamente, stante il numero elevato di studenti di questo corso di laurea anche in Toscana, rimaniamo stupiti, dunque, che non si sia raggiunto il limite prefissatosi di assunzioni - prosegue il Consigliere -. Stando così le cose, allora, come richiesto anche dal nostro Segretario Federale Matteo Salvini, oltre due mesi orsono, sarebbe pertanto il caso di eliminare il numero chiuso a Medicina-precisa l'esponente leghista. Se, com'è chiaro, servono nuovi professionisti in Sanità, apriamo quindi la predetta Facoltà, senza preclusioni di sorta, dopodichè la selezione sarà una naturale conseguenza", conclude Giovanni Galli.