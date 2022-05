“Recepiamo il grido d’allarme della Fisascat Cisl Toscana - afferma Giovanni Galli, Consigliere regionale della Lega e membro della Commissione Sanità -che evidenzia come i lavoratori degli appalti, impegnati in ospedali e presidi sanitari, molto spesso non abbiano le dovute garanzie sul posto di lavoro. L’analisi del Sindacato è allarmante e chiama in causa potenziali negligenze di vario tipo. Oltretutto-precisa l’esponente leghista - in un ambito, in cui la salute dovrebbe essere primariamente preservata. Invece a detta dei sindacalisti, c’è davvero scarsa attenzione nei confronti di queste persone che la Cisl, a questo punto, etichetta addirittura come “lavoratori invisibili. Solo qualche dato - sottolinea il rappresentante della Lega - che testimonierebbe l’effettiva criticità: più del 20% non sarebbe mai stato sottoposto ad un’adeguata visita medica e non avrebbe, altresì, idonei dispositivi di sicurezza, mentre la stragrande parte di loro non ha, ad esempio, una mensa di riferimento dove poter consumare i pasti. Si tratta - conclude Giovanni Gali - di un numero elevato di lavoratori che sarebbe, quindi, trascurato dagli Enti pubblici; per fare chiarezza sulla delicata tematica, dunque, ci muoveremo con uno specifico atto".