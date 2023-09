“L’Asl Toscana Centro ha un nuovo Direttore Generale, come comunicatoci dallo stesso Presidente Giani nell’ambito della riunione di ieri della Commissione Sanità. Bene, chiederemo a breve di poter interloquire con lui nella stessa Commissione, perché abbiamo diverse ed importanti tematiche da affrontare - afferma Giovanni Galli, Consigliere regionale della Lega -. I problemi non mancano, immagino e spero che lo stesso Mari ne sia a conoscenza, ma riteniamo utile sottolineargli, personalmente, le tante mancanze che penalizzano pesantememte l’Azienda sanitaria e di conseguenza cittadini e lavoratori - prosegue il Consigliere -.

Mi auguro, quindi, che abbia le idee chiare fin da subito, perché vista la mole di criticità in essere, non c’è più tempo da perdere - precisa l’esponente leghista -. Occorre il massimo impegno per ottimizzare i fondi a disposizione e sopperire alle gravi lacune, in primis la cronica, generalizzata e colpevole carenza di personale. Basta, dunque, chiacchiere e vane promesse, servono veloci e concrete risposte da dare ai pazienti ed ai dipendenti del settore sanitario", conclude Giovanni Galli.