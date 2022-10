“E’ finita da tempo la luna di miele, semmai ci sia mai stata, fra il Pd ed Italia Viva che, sia in Regione come a Palazzo Vecchio, non perdono occasione per punzecchiarsi a vicenda - affermano Giovanni Galli e Federico Bussolin, rispettivamente Consigliere regionale e comunale della Lega -. Ultima in ordine di tempo-proseguono i Consiglieri- la nota di Danti, Coordinatore regionale di Iv in Toscana che chiede a Nardella di trovare il tempo per confrontarsi sui temi cittadini, “minacciando”, viceversa ..di poter prendere il volo in cielo aperto. Della serie che ognuno, di questo passo, potrà anche andare per la propria strada. Insomma - concludono Giovanni Galli e Federico Bussolin - c’eravamo( forse…)tanto amati. Ora, chissà…