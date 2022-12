"Non potendo ambire al ruolo di aspirante principe del Pd, il Sindaco di Firenze, accetta il ruolo di scudiero di Bonaccini e diventa una sorta di tour operator in giro per l'Italia - affermano Giovanni Galli e Federico Bussolin, rispettivamente Consigliere regionale e comunale della Lega. Rimarrà, dunque, distante da Firenze per svariate settimane, almeno per quello che abbiamo capito e ciò ci lascia perplessi, non tanto perchè ne sentiremo la mancanza, ma per il fatto che, come Primo cittadino, sarebbe tenuto, principalmente, ad amministrare la città, invece che peregrinare per il Paese a caccia di consensi per il Presidente dell'Emilia Romagna - proseguono i Consiglieri -. Magari, però, questo suo pellegrinaggio elettorale, potrebbe essere per lui istruttivo; hai visto mai, infatti, che entrando in contatto con altri Sindaci, forse possa, finalmente, imparare qualcosa da loro", concludono I rappresentanti della Lega-