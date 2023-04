"Da ministro rivolgo i miei complimenti al presidente Massimiliano Fedriga per la sua riconferma alla guida del Friuli Venezia Giulia: sono lieto di poter continuare a lavorare con lui, come ho fatto in questi mesi di proficuo rapporto.

Da esponente leghista mi congratulo invece con l’amico Massimiliano Fedriga, un bravo amministratore che ho visto crescere negli anni, un amministratore che ha saputo lavorare bene per il suo territorio, meritando questa riconferma con un consenso straripante che premia la competenza e l’impegno che ha profuso per la sua Regione.

Questa larga vittoria in Friuli Venezia Giulia, dopo quelle di un mese fa in Lombardia e Lazio, confermano l’ottimo stato di salute della coalizione di centrodestra che sta raccogliendo anche a livello elettorale i frutti dell’ottimo lavoro svolto dai suoi ministri e dai suoi amministratori territoriali".

Lo afferma il sen. Roberto Calderoli