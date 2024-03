Ieri pomeriggio ad Atena Lucana il Presidente provinciale di Fratelli d’Italia, Giuseppe Fabbricatore, ha incontrato i vertici locali del partito. Presenti alla riunione il Consigliere regionale Nunzio Carpentieri, il Coordinatore d’Area Vallo di Diano, Francesco Bellomo, il Coordinatore cittadino nonché membro dell’Assemblea nazionale FdI, colonello Giovanni Graziano, il sindaco di Montesano sulla Marcellana Giuseppe Rinaldi, il consigliere comunale Michele Galliano, Coordinatore a Sala Consilina, il responsabile del tesseramento provinciale FdI, Tonino Mariconda, tesserati e simpatizzanti.

Si è discusso principalmente di riorganizzazione territoriale, di iniziative da intraprendere nel prossimo futuro in vista delle elezioni comunali ed europee. “La politica è fatta di passione, senso di appartenenza e obiettivi comuni, da non perdere mai di vista, utili per imprimere un’accelerazione agli impegni che nel prossimo futuro saranno fondamentali per far crescere ulteriormente il partito in provincia di Salerno e portare alla vittoria tutti i nostri candidati, a consigliere comunale, a sindaco e al Parlamento europeo”, ha dichiarato il Coordinatore provinciale Fabbricatore.