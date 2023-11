“È fondamentale che la Formula E rimanga a Roma e per questo stiamo collaborando con gli organizzatori per trovare le giuste modifiche al percorso cittadino nel quadrante dell’Eur. Non è possibile, però, trovare una nuova soluzione per l’edizione 2024 per questo abbiamo dato con il Sindaco Gualtieri il pieno sostegno affinché il prossimo gran premio di Formula E si svolga a Vallelunga. Questa soluzione garantirebbe comunque delle ottime ricadute turistiche ed economiche per Roma e la sua provincia”. Lo dichiara Alessandro Onorato assessore di Roma Capitale a sport, turismo, grandi eventi e moda.