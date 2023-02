“De Luca nel suo monologo settimanale parla di delinquenza politica riferendosi al Governo ed in particolare al ministro Raffaele Fitto, in merito all’attribuzione dei fondi europei. Conferma, ancora una volta, di essere un mentitore di professione. Il vero traditore del Sud ed in particolare della Campania è proprio lui e spiego il perché”.

Lo dichiara, in una nota, la deputata di FdI Imma Vietri rispondendo alle dichiarazioni del governatore della Campania.

“La regione Campania per il periodo 2014-2020 aveva a disposizione: PO FESR 4,1 miliardi di euro, spesi al 31 dicembre 2022, 2,2 miliardi (63%); PO FSE 837 milioni di euro, di cui spesi a dicembre 2022, 561 milioni (80%); POC Campania 1,3 miliardi di euro, spesi a ottobre 2022, 722 milioni (54%); PSC Campania (fondo sviluppo e coesione 2014-2020) 2,8 miliardi di euro, spesi a ottobre 2022, 303 milioni (10,87%). Complessivamente, a fronte di oltre 9 miliardi di euro, la Regione Campania ha speso 3,8 miliardi pari al 42%. In queste risorse - sottolinea Vietri - sono ricompresi anche i 732 milioni di euro di risorse spese per emergenza covid. L’articolo 56 del DL 50/2022 approvato dal precedente Governo ha stabilito che fino a quando non saranno individuati gli interventi da de finanziare a valere del FSC 2014-2020 che non hanno maturato obbligazioni giuridicamente vincolanti entro dicembre 2022 (avvio lavori) non può essere assegnato il nuovo FSC 2021-2027. Il Governo ha 90 giorni per individuarli ed è in corso l’istruttoria. Nessuno vuole togliere risorse al Sud. Il Governo Meloni con il ministro Fitto è impegnato ad assicurare che quelli assegnati siano spesi e soprattutto siano spesi nei territori dove sono programmati. Ci dica ora De Luca, dati alla mano, la delinquenza politica a chi appartiene e perché non ha ancora speso i fondi a disposizione” conclude Vietri.