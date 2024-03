"Il Governatore passa il tempo a fare l'attacchino di manifesti a spese dei campani, a fare le dirette contro il Governo anziché lavorare, a insultare il Presidente del Consiglio e i Ministri quotidianamente, ad annunciare denunce a destra e a manca che sono la morte della politica e delle Istituzioni, che dovrebbero collaborare per l'interesse dei cittadini. È evidente che quando hai problemi con tutti significa che il problema sei tu: per De Luca, dal suo partito fino al Governo, non c'è nessuno capace a eccezione della sua persona. Nel panorama politico italiano per De Luca c'è solo De Luca. I fatti non dicono questo anzi dicono che De Luca per risultati dopo nove anni di governo della Campania è il più scadente. Lamentava i ritardi del Governo nazionale sul Fondo di Sviluppo e Coesione e poi non aveva neanche i progetti pronti.

Capace di fare solo piazzate in cui inveiva anche contro le Forze dell'Ordine, invitandole a caricarlo per fare il martire. Si sente in liquidazione politica e vuole fare gli ultimi giorni di Pompei. Come sempre a danno dei cittadini di cui se ne infischia". Lo dichiara il Senatore Antonio Iannone, Commissario Regionale di Fratelli d'Italia in Campania.