“Nel novembre scorso, assieme al nostro Capogruppo in Consiglio Comunale Federico Bussolin - ricorda Giovanni Galli, Consigliere regionale della Lega - effettuammo un lungo ed accurato sopralluogo nell’area in cui sorge la struttura di Villa Monna Tessa a Firenze. Ci siamo resi conto direttamente, dunque dello stato di assoluto degrado e pericolosità in cui versa l’immobile, dove, da anni, bivaccano abusivamente un certo numero di persone non meglio identificate. Da più parti, nel frattempo sono arrivate diverse sollecitazioni che miravano giustamente a far sgomberare l’immobile, riportando un po' di tranquillità in un’area che appare, colpevolmente, come una terra di nessuno. Recentemente anche i frati cappuccini di San Giovanni Battista si sono lamentati del comportamento totalmente da stigmatizzare da parte di chi occupa, senza averne alcun diritto, l’ex Centro dialisi. E’ una problematica che deve essere, dunque, risolta anche perché la sporcizia imperante è potenzialmente sinonimo di un vero e proprio pericolo per la salute pubblica. Da parte mia, per cercare di sbloccare tale deleteria ed inaccettabile situazione ho quindi redatto una mozione in cui chiedo alla Giunta toscana di valutare, in concerto con gli organi competenti, il trasferimento presso Villa Monna Tessa, degli uffici regionali della Sanità, attualmente ubicati in Via Alderotti, pure con l’ulteriore scopo di razionalizzare le ingenti spese relative agli immobili(circa 800.000 euro annui) in locazione della Regione”, conclude Giovanni Galli.