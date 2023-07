“E’ inammissibile che migliaia di cittadini fiorentini debbano passare le notti insonni per reiterate e palesi inadempienze altrui - afferma Giovanni Galli, Consigliere regionale della Lega-riferendosi ai troppi voli notturni all’aeroporto di Peretola. L’incontro nel capoluogo regionale fra i rappresentanti del Comune, di Enac e di Toscana Aeroporti, oltre che tardivo ha fruttato solo un elenco di promesse e soluzioni a problematiche delle quali siamo a conoscenza da anni! Il Comune, Aeroporti Toscani e Enac...tutti hanno specifiche colpe. A partire da Aeroporti Toscani che, grazie alla Via del 2003, avrebbe dovuto realizzare una serie di interventi utili per accogliere un maggior numero di passeggeri(e lo ha fatto!) ma al tempo stesso avrebbe dovuto realizzare le opere compensative contro l'inquinamento acustico e ambientale... mai fatto! L'Enac, che è un organo tecnico, dice che monitorera' gli arrivi in orari notturni per risolvere il problema la prossima stagione! Ma avrebbe dovuto vericarlo prima di dare le autorizzazioni... Il Comune che ha concesso il permesso di costruire la nuova area della Polizia Doganale, della Guardia di Finanza e l'area accoglienza....

la Regione, socio in minima parte, ma organo controllore che non ha mai controllato... Insomma tutti colpevoli, che si ritrovano a Firenze di fronte ad una " bistecca", ah no...quella l'hanno gia mangiata in qualche altro "patto", mentre i fiorentini residenti a Quaracchi, Brozzi e Peretola patiscono una sempre più insopportabile mancanza di rispetto - precisa l’esponente leghista -. Una situazione vergognosa che, da tempo, denunciamo con forza, rimanendo inascoltati - sottolinea il rappresentante della Lega -. Se le istituzioni in causa, a vario livello, non hanno rispetto dei cittadini, come si può pensare di essere credibili da persone che vengono continuamente prese in giro? - insiste Galli -. Ci siamo, dunque, annotati con cura il cronoprogramma degli interventi scaturito dal vertice fiorentino; vedremo se quanto prospettato si tradurrà in realtà, oppure se sarà stato solo l’ennesimo goffo tentativo di gettare fumo negli occhi ai giustamente infuriati abitanti", conclude il Consigliere.