“Coverciano area più grande d’Europa destinata al calcio? Non ci pare proprio - afferma Giovanni Galli, Consigliere regionale della Lega -. Sullo sport e sul calcio in particolare, ci sembra che il Sindaco Nardella abbia complessivamente idee un po' annebbiate, soprattutto quando evidenzia come il luogo sia finanziato direttamente con soldi pubblici. In realtà, è la Figc, ovvero un ente privato, che investe nel centro, supportata da vari sponsor - prosegue il Consigliere -. Che, poi, Coverciano sia fruibile dai cittadini e dai turisti, come segnalato dal Sindaco, è tutto da dimostrare; non ci risulta, infatti, che le porte siano quotidianamente aperte a chi voglia visitare la struttura - precisa l’esponente leghista -. Insomma - conclude Giovanni Galli - siamo di fronte all’ennesima sortita “Nardelliana”... molto fumo "politico" e poco arrosto…”