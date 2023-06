“Il temine malasanità si addice, purtroppo, perfettamente al caso di un giovane affetto da autismo che, da mesi, è ricoverato presso l’ospedale psichiatrico delle Oblate di Firenze, perché non si riesce a trovare una struttura idonea che possa accoglierlo - afferma Giovanni Galli, Consigliere regionale della Lega e membro della Commissione Sanità -. I familiari sono giustamente disperati e si appellano nuovamente alle Istituzioni, affinchè si facciano, finalmente, carico di questa grave criticità - prosegue il Consigliere -.

Anche noi, dunque, ci attiveremo ufficialmente nei confronti dell’Assessore Bezzini per sbloccare una situazione che evidenzia come, troppo spesso, le persone più fragili non siano sostenute a dovere da chi ne avrebbe la responsabilità -precisa l’esponente leghista -. Infatti, tali problematiche non dovrebbero neppure finire sui giornali, perché dovrebbe essere automatica ed immediata la risoluzione di eventuali problemi; il fatto in questione, testimonia che, invece, le cose vanno diversamente e chi gestisce la Sanità in Toscana smetta, dunque, di autoincensarsi definendola un'eccellenza…", conclude il rappresentante della Lega.