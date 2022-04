"Purtroppo - afferma Giovanni Galli, Consigliere regionale della Lega e membro della Commissione Sanità - non passa giorno in cui non vengano segnalate gravi carenze a livello sanitario, con inevitabili forti ripercussioni negative per i cittadini. A Firenze - prosegue il Consigliere - come evidenziato dall Fp Cgil, Medicina legale è pesantemente sotto organico, visto che sarebbero operativi solamente tre professionisti, invece che sei. Tutto ciò - precisa l'esponente leghista - sta comportando il formarsi di una chilometrica lista d'attesa con un considerevole numero di cittadini che attende da tempo di poter fissare un appuntamento. Una situazione indecorosa - sottolinea il rappresentante della Lega - che testimonia, per l'ennesima volta, come venga malamente gestito questo delicato settore. Evitiamo, quind i- conclude Giovanni Galli - facili trionfalismi, dichiarando pareggi di bilancio che, poi, si potranno realizzare solo a determinate condizioni e cerchiamo, invece, di risolvere quotidiane problematiche come quella che attanaglia il predetto comparto; per rendermi conto personalmente del disagio arrecato alle persone, la prossima settimana, mi recherò, dunque, a fare un sopralluogo".