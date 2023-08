“Ormai, è lo sport preferito dal Pd e dalla Sinistra in genere, quello di addossare le colpe di qualsiasi cosa al Governo di Centrodestra che è in carica solo da qualche mese - afferma Giovanni Galli, Consigliere regionale della Lega -. Ultima in ordine di tempo, anche l’Assessore Albanese, in merito ai pressochè quotidiani atti delinquenziali alle Cascine, ha elogiato l’impegno dell’amministrazione comunale(mah…) affermando che il problema risieda a Roma, dove, a suo dire, ci si disinteresserebbe della questione - prosegue il Consigliere -. Anche Renzi, nel lontano 2009, aveva promesso mari e monti sulla rivalutazione dell’area, ipotizzando “effetti speciali” ma le criticità rimasero irrisolte; ricordo, poi, sommessamente, ma non troppo, all’esponente della Giunta Nardella che lo stesso Sindaco aveva detto che sulla riqualificazione della zona in questione ci avrebbe messo la faccia, ma non ci pare che abbia minimamente centrato l’obiettivo in questi ultimi dieci anni (non mesi…) - precisa l’esponente leghista -.

La realtà è che il perseverare nell’accoglienza diffusa e la ferma contrarietà alla creazione di un Cpr anche in Toscana (ovvero centri dove temporaneamente vengono ospitati immigrati in attesa della loro espulsione) ha alimentato il diffondersi della criminalità anche nel polmone verde della città di Firenze, contribuendo pure ad accrescere il numero della popolazione carceraria a Sollicciano. Quindi, prima di fare determinate affermazioni, sarebbe bene che si riflettesse su quanto non sia stato fatto per decenni dal Pd ed affini; le Cascine sono, purtroppo, terra di nessuno e non certamente per colpa del Centrodestra che non ha mai amministrato la città (l’anno prossimo contiamo d’invertire la rotta) e per quel che riguarda l’attuale Governo, l’Assessore stia tranquilla che il tema della sicurezza è di primaria importanza e Firenze, quindi, non rimarrà per nulla delusa", conclude Giovanni Galli.