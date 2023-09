“Continuano, purtroppo, gli sforamenti nell’orario di atterraggio all’aeroporto fiorentino di Peretola e gli abitanti della zona sono sempre più giustamente esasperati da questa situazione - afferma Giovanni Galli, Consigliere regionale della Lega -. Una criticità che, a detta del Presidente di Enac, da noi direttamente interpellato, si sarebbe dovuta quantomeno ridurre da alcune settimane, ma la realtà dei fatti ci dice che praticamente nulla sia cambiato -. D’altronde, se si autorizzano partenze dagli scali europei in tardissima serata è chiaro che l’arrivo nel capoluogo regionale non possa avvenire entro le ore 23.00; le deroghe relative all’operatività notturna dell’aeroporto in questione, stanno sempre più diventando, colpevolmente, la normalità - precisa l’esponente leghista -.

Tanto per cambiare, poi, l’amministrazione Nardella è completamente sorda ad ogni lecita richiesta dei residenti che vengono completamente ignorati sul tema - sottolinea il rappresentante della Lega -. Ho chiesto, quindi, nuovamente lumi all’Ente preposto, confidando che il Direttore dello scalo fiorentino dipenda, com’è normale da Enac e non sia, invece, “succube” di Toscana Aeroporti - insiste Galli -. Vediamo, dunque, se questa mia nuova iniziativa nei confronti dei vertici di Enac porterà, finalmente, a qualche veloce risultato concreto; la popolazione di Brozzi, Peretola, Quaracchi e Le Piagge, merita rispetto ed attenzione", conclude il Consigliere.