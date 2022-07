"La zona intorno alla stazione ferroviaria di Empoli-affermano Giovanni Galli ed Andrea Picchielli, rispettivamemte Consigliere regionale e comunale della Lega-è sovente teatro di episodi di criminalità che, giustamente, tengono in apprensione gli abitanti." "Ogni giorno, infatti-proseguono i Consiglieri- i cittadini devono convivere con delinquenti di ogni tipo che mettono a repentaglio la loro serenità, impedendo loro, specialmente in estate, pure un normale riposo notturno." "Le Forze dell'Ordine-precisano gli esponenti leghisti-a cui va la nostra riconoscenza, fanno il possibile per garantire la sicurezza, ma, talvolta, il loro impegno non è sufficiente." "Come si pone l'amministrazione comunale su questa delicata tematica?sottolineano i rappresentanti della Lega." "Non è assolutamente ammissibile-concludono Giovanni Galli ed Andrea Picchielli-che i cittadini debbano vivere in uno stress continuo, rischiando, loro malgrado, pressochè quotidianamente, di venire coinvolti direttamente in episodi delinquenziali."



Gruppo Lega