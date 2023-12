"Il consigliere regionale leghista dell'Emilia Romagna, Matteo Rancan, sostenendo la proposta del collega veneto Alberto Stefani che ha annunciato un emendamento per consentire il terzo mandato ai presidenti di regione, si dichiara favorevole a questa possibilità anche per Stefano Bonaccini perché 'vincere contro un governatore uscente sarebbe ancora più gratificante'. Rancan deve sapere, però, che per esaudire questo suo desiderio è necessario prima che venga consentito di giocare la partita, e visto che tale possibilità è tutta nelle mani del governo del quale la Lega è parte integrante, si adoperi per sanare le divisioni presenti con gli alleati e arrivare a una decisione rapida".

Lo dichiara il deputato democratico, Andrea Rossi.