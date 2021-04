“Fonti di agenzia riferiscono che 15 aprile ci sarà un incontro con il ministro dello Sviluppo Economico, Gianluca Giorgetti, i presidenti delle Regioni Piemonte e Veneto, Alberto Cirio e Luca

Zaia e i lavoratori dell’ex Embraco, in presidio permanente davanti alla sede della Regione Piemonte, a 18 giorni dai licenziamenti di 400 lavoratori di Riva di Chieri che scatteranno il 25 aprile. Da tempo è stato chiesto al ministro Giorgetti di occuparsi della questione e speriamo che il 15 aprile sia la volta buona. Tuttavia, trovo singolare che alla riunione non siano state invitate le sigle sindacali che sono in piazza a Torino, in presidio permanente, insieme ai lavoratori e chiedo pertanto al ministro Giorgetti che siano presenti al tavolo anche loro”. Lo dichiara la deputata piemontese del Pd Francesca Bonomo.