"Per me le Marche sono un modello di buona amministrazione e per la Lega, a livello nazionale, abbiamo scelto di puntare su marchigiani che governano per portare più Marche in parlamento".

Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini.

"Penso che avremo un risultato straordinario: l'emergenza, qui come in tutta Italia, sono le tasse e le bollette di luce e gas" ha aggiunto.