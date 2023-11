"Una grande manager e imprenditrice. Una donna che nelle Istituzioni non si è mai risparmiata per tutelare le aziende e i lavoratori da viceministro dello Sviluppo Economico, in uno dei momenti più duri per l’Italia. Alessandra Todde è da sempre un orgoglio per il Movimento 5 Stelle e da oggi è la candidata Presidente del campo progressista per cambiare il volto alla Regione Sardegna. Forza". Così il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, accogliendo positivamente la candidatura di Alessandra Todde alle prossime elezioni in Sardegna previste nel 2024.