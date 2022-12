"Ci stiamo confrontando con i 5 Stelle a livello lombardo: il confronto deve essere vero quindi non deve avere esiti scontati".

Lo ha annunciato il candidato del centrosinistra alle elezioni regionali in Lombardia, Pierfrancesco Majorino, a Radio Immagina, la web radio del Partito Democratico.

"Io non penso che i 5 Stelle vadano né demonizzati né inseguiti. Loro hanno detto confrontiamoci sulle idee. Mi piace come approccio, sono d'accordo. In Regione Lombardia bisogna andare molto avanti sul piano di infrastrutture delle politiche per lavoro e si deve lavorare sulle politiche per le imprese; quindi, ci deve essere davvero un confronto sui programmi, sicché l'alleanza di centrosinistra diventi ancora più forte" ha spiegato.