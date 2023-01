"Moratti è l’alternativa politica, donna liberale, riformista, con un’esperienza di lungo corso, che ha fatto della competenza la marca del suo operato, anche e soprattutto nel breve periodo di permanenza in Regione. Corriamo per cambiare Regione Lombardia e lo facciamo con una grande volontà, con una forte spinta, animati dal desiderio vero di spegnere il rumore e accendere il desiderio del fare: serietà e concretezza sono le ragioni che mi hanno spinto di fare politica e sono le stesse che oggi ci muovono a scendere in campo per dare un volto nuovo ad una delle realtà più importanti del Paese". Così, in un'intervista a Bergamonews, il senatore e leader di Azione, Carlo Calenda.