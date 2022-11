"Noi siamo sempre stati dell'idea che D'Amato sia un bravo assessore che validamente può fare il presidente della regione Lazio. Siamo in attesa che il Pd ci dica se D'Amato va bene anche per loro. Oggi pomeriggio sarò al teatro Brancaccio all'iniziativa di D'Amato". Lo dice il leader di Azione, Carlo Calenda, a margine dei lavori delle commissioni in Senato.