"Se ci sono ancora margini per fare un accordo tra Pd e M5S, nel Lazio e in Lombardia? Dal punto di vista tecnico, sì. Dal punto di vista politico, purtroppo, soprattutto nel Lazio mi pare che ci siano ormai pochissime possibilità. Considero una tragedia questo scenario. Occorre allargare. In queste ore Conte privilegia il rafforzamento del suo movimento sull'alleanza: un errore. Se andiamo solo con Calenda, senza Fratoianni e la sinistra, il Pd pagherà un prezzo". Lo afferma in un'intervista a TPI Goffredo Bettini, dirigente del Partito Democratico.