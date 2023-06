Spoglio iniziato in Molise per la sfida che vede in testa il candidato del centrodestra Francesco Roberti per la presidenza della Regione Molise, contro Roberto Gravina (Centrosinistra) ed Emilio Izzo (Civica). Sono 14 le liste che si presentano al voto per le elezioni regionali con un'affluenza in calo (47,94%) rispetto al 2018 (52,16%).