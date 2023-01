"Stamattina ho firmato la mia candidatura nella lista del PD per le prossime elezioni regionali. Come sempre ce la metterò tutta per aiutare il mio partito e la nostra comunità a vincere! #farebene". Così l'assessore alle Politiche Abitative della Regione Lazio Massimiliano Valeriani su Twitter.

