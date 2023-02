Il centrodestra "ha scelto Francesco Rocca come candidato Presidente e deciso di mettere in campo con lui una squadra molto competente, che vincerà le prossime elezioni ma soprattutto la sfida più bella e più difficile: quella di governare Roma per cinque anni in un modo profondamente diverso dal passato". A dichiararlo è il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, nel corso della kermesse organizzata a sostegno della candidatura di Francesco Rocca alla presidenza della Regione Lazio.

Proprio il Lazio, aggiunge il leader azzurro, "viene da una storia di immobilismo che tutti conoscete. Dai problemi più banali a quelli più complessi, i veti incrociati e la non capacità di governo della sinistra ci hanno condotto alla situazione fallimentare di oggi".