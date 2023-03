"Forza Italia mette come sempre a disposizione della Regione Friuli Venezia Giualia donne e uomini di qualità, come dimostrano i candidati che compongono le nostre liste. Tutte persone che hanno dimostrato onestà, competenza, capacità di ottenere dei risultati concreti". Così, in una nota, il leader azzurro Silvio Berlusconi, che aggiunge: "Forza Italia significa equilibrio e serietà. Anche in Friuli-Venezia Giulia rappresentiamo una componente insostituibile del centrodestra".