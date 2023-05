Dalle elezioni comunali 2023, svoltesi in ben 13 capoluoghi, si è registrata un'affluenza del 59,02%, due punti percentuali in meno rispetto al 61,22% delle passate amministrative. In questa sessione il centrodestra ha ottenuto tre capoluoghi, il centrosinistra due e uno va alle liste civiche che sostengono Scajola a Imperia, anche se appoggiato dal centrodestra unito ma i partiti hanno rinunciato ai loro simboli. Ben sette capoluoghi vanno al ballottaggio, in programma il 28 e 29 maggio.

I Comuni in ballottaggio

ANCONA - Ballottaggio tra il candidato del centrodestra, Daniele Silvetti, e quello del Pd e Terzo Polo, Ida Simonella.

BRINDISI - Ballottaggio tra il candidato del centrodestra Pino Marchionna e quello del centrosinistra (con M5s) Roberto Fusco.

MASSA - Il sindaco uscente Francesco Persiani, sostenuto da Lega, FI e liste civiche, è davanti al candidato di Pd e Alleanza Verdi Sinistra Enzo Ricci. Terzo il candidato di FdI, Marco Guidi.

PISA - Ballottaggio tra il sindaco uscente del centrodestra Michele Conti e con Paolo Martinelli.

SIENA - Ballottaggio tra la candita di PD-SI Anna Ferretti e la candidata di centrodestra Nicoletta Fabio.

TERNI - Ballottaggio tra Orlando Masselli, candidato del centrodestra, e Stefano Bandecchi, candidato di alcune liste civiche.

VICENZA - Ballottaggio tra Francesco Rucco, candidato del centrodestra, e Giacomo Possamai, candidato di centrosinistra.