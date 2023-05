Dalle elezioni comunali 2023, svoltesi in ben 13 capoluoghi, si è registrata un'affluenza del 59,02%, due punti percentuali in meno rispetto al 61,22% delle passate amministrative. In questa sessione il centrodestra ha ottenuto 4 capoluoghi, il centrosinistra due e uno va alle liste civiche che sostengono Scajola a Imperia, anche se appoggiato dal centrodestra unito ma i partiti hanno rinunciato ai loro simboli. Ben sette capoluoghi vanno al ballottaggio, in programma il 28 e 29 maggio.

I COMUNI

BRESCIA - Vince la candidata del centrosinistra Laura Castelletti che commenta così: "Questo risultato è figlio del buon governo di questi dieci anni. E' un'emozione essere la prima donna sindaco di Brescia, soddisfazione aver vinto al primo turno. La città ha dato una chiara indicazione della strada da percorrere".

IMPERIA - Riconfermato Claudio Scajola con oltre il 62% dei voti.

LATINA - Vince la candidata di centrodestra Matilde Celentano.

SONDRIO - Vince il candidato di centrodestra Marco Scaramellini con il 57,86% delle preferenze.

TERAMO - Vince il candidato di Pd-M5s Gianguido D'Alberto con il 54,56%.

TREVISO - Conferma il candidato di centrodestra e sindaco uscente Mario Conte.