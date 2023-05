E' ufficiale e definitivo il dato in merito all'affluenza delle elezioni amministrative: ha votato il 59,03% nei 595 comuni andati al voto in questa tornata elettorale. E' un trend negativo, confrontandoli con i dati della tornata elettorale precedente, quando allora votò il 61,22%. L'affluenza più alta si registra in Campania (ha votato il 64,55%), la più bassa - invece - in Lombardia (ha votato il 53,83%).