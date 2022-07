"La riduzione dei parlamentari è stata una riforma votata all'unanimità e io l'ho votata: non posso dire di non condividerla, certamente per una regione piccola come le Marche, il fatto che il numero diminuisca e non ci consente di avere una rappresentanza in ognuna delle commissioni è una penalità".

Lo ha dichiarato il Presidente della regione Marche ed esponente di Fratelli d'Italia, Francesco Acquaroli.

"La rappresentatività dei territori e soprattutto delle periferie è un elemento che deve anche coniugarsi con la qualità del rappresentante" ha sottolineato.