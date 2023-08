"Solidarietà a Don Antonio Coluccia per l'aggressione subita ieri nel quartiere di Tor Bella Monaca dove è rimasto ferito un agente della sua scorta. Al sacerdote che si batte con straordinario coraggio e determinazione contro il degrado delle periferie e la piaga dello spaccio di droga va tutta la nostra stima, oltre alla condanna per il vile gesto di cui è rimasto vittima. Solidarietà e auguri di pronta guarigione all'agente della scorta ferito che ha compiuto in maniera egregia il proprio dovere.

Da parte nostra sarà sempre alta l'attenzione e massimo l'impegno nella lotta contro tutte le mafie, per riportare la legalità in quei quartieri della Capitale che non meritano di essere ostaggio della criminalità. Don Coluccia è un esempio per tutti noi". Così in una nota il gruppo di Fratelli d'Italia alla Regione Lazio.