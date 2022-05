DOMANI ZINGARETTI PRESENTA SONDAGGIO RIVOLTO A GIOVANI SU CONOSCENZA MAFIE

Domani, lunedì 23 maggio, alle ore 12,30 il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti e il presidente dell’Osservatorio per la Sicurezza e la Legalità della Regione Lazio, Gianpiero Cioffredi presentano sondaggio su conoscenza mafie a 30 anni dalle stragi di Capaci e via D’Amelio. Il sondaggio commissionato dalla Regione Lazio all’Istituto di ricerca “Quorum-Numeri per vincere” è rivolto ai giovani del Lazio appartenenti alla fascia di età 16-30 anni. L’appuntamento è presso la sede della Regione Lazio in via Cristoforo Colombo 212 a Roma.