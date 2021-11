"Votare si all'inserimento del principio di insularità nella nostra Costituzione rappresenta quel giusto riconoscimento dello Stato verso la difficoltà oggettive pagate dalla Sardegna e dalle sue numerose comunità. Noi vogliamo essere isolani e non isolati, pretendiamo di poter essere parte integrata ed integrante del nostro Paese e non scontare più il divario che subiamo nei confronti di tante altre regioni italiane. Meritiamo trasporti efficienti e moderni, un sistema infrastrutturale che consenta alle vivaci aziende isolane di poter competere su un piede di parità con la concorrenza. In una società come quella moderna, dove tutto è preteso immediatamente, vanno garantiti tempi ridotti di collegamento delle merci con il resto del Paese e rapidità di movimento ad imprenditori e a chi lavora duramente. La Lega vigilerà perché l'impegno di oggi si traduca in atti concreti e tangibili e non rimanga solo semplice retorica".

Così la senatrice sarda della Lega Lina Lunesu in dichiarazione di voto sulla modifica dell'art. 119 che inserisce il riconoscimento dello svantaggio dell'insularità nella Costituzione.