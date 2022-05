“Il Governo ha esteso lo stato di emergenza in Sardegna proclamato per gli incendi che hanno colpito l’Isola nel 2021 e stanziato ulteriori 10 milioni e 400 mila euro: un risultato importante raggiunto grazie a un impegno collegiale e alla rinnovata attenzione della Ministra Elena Bonetti”. Così in una nota i senatori di IV Giuseppe Luigi Cucca ed Elvira Lucia Evangelista.