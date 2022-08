"Più di 21 milioni di euro sono stati destinati alla Toscana per progetti e servizi inerenti la disabilità. Risorse che, sicuramente, aiuteranno le svariate realtà locali a potenziare e migliorare le varie tipologie di servizi, attuare mirati progetti per le persone con disabilità e garantire un giusto sostegno alle loro famiglie. In particolare, stanziati 1,5 milioni dal Fondo inclusione del 2021 per il turismo accessibile, oltre 3,5 milioni per attività ludico-sportive, strutture semiresidenziali e sport, più di 6 milioni di euro dal Fondo d'inclusione 2022-23 per l'autismo, quasi 9 milioni sono riservati dal Fondo assistenti alla comunicazione, 1,5, milioni, infine, dal Fondo caregiver. Un importante e significativo passo avanti, dunque, reso possibile grazie al costante impegno della Lega e del Ministro Erika Stefani".

Lo dichiara il deputato e Commissario regionale della Lega in Toscana, Mario Lolini.